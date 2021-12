Trovato morto l’attore Paolo Calissano: “Ucciso da un mix di farmaci”

L’attore Paolo Calissano, 54 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma, nel quartiere Balduina. Secondo i carabinieri, a ucciderlo è stato un mix di farmaci. Gli inquirenti stanno accertando se l’overdose sia stata volontaria o meno. Sul pavimento, sul comodino e in cucina sono state ritrovate pillole e diverse confezioni di medicinali che assumeva a causa della depressione per la quale era in cura.

A dare l’allarme è stata la campagna dell’attore che per tutta la giornata non è riuscita a contattarlo, perciò ha avvertito le Forze dell’ordine. Alle 23 è stato, poi, trovato il corpo nell’appartamento.

Nato a Genova, Calissano era diventato un volto noto delle fiction e delle soap opera anni Novanta – Duemila. Dopo aver frequentato la Boston University, nel 1990, per studiare recitazione alla School of Arts, l’attore ha avuto diverse esperienze nel campo cinematografico e televisivo. Ha debuttato prima al cinema con “Palermo – Milano solo andata”, poi ha recitato nella serie tv americana “General Hospital”, in due stagioni della fiction “La dottoressa Giò”, nella miniserie “Per amore”, come anche nella soap opera “Vivere” e in due stagioni di “Vento di ponente”. Nel 2004 ha partecipato all’Isola dei famosi che ha dovuto però abbandonare a causa di un infortunio al ginocchio.

Nel 2005 è stato arrestato con l’accusa di cessione di stupefacenti e condannato a quattro anni di reclusione che ha scontato nella Comunità per tossicodipendenti “Fermata d’Autobus” di Trofarello. Nel suo appartamento a Genova era morta, per overdose di cocaina, Ana Lucia Bandeira, una ballerina brasiliana.

Nel 2007, in seguito all’indulto, è tornato sul palco recitando al Teatro Brancaccio d Roma nel musical “A un passo dal sogno”. Nel 2008, però, un malessere ha interrotto la sua partecipazione. Nello stesso anno è stato coinvolto in un incidente automobilistico ed è risultato positivo alla cocaina.

Nel 2014 è tornato in tv per un’intervista di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Nel 2018 la sua ultima apparizione in tv nella fiction “Non dirlo al mio capo 2”.