Ci indigniamo per i morti sul lavoro in Qatar, ma in Italia ne sono morti il doppio in 12 anni

Mondiali 2022, morti sul lavoro: il confronto tra Italia e Qatar

In questi giorni i riflettori sono puntati sul Qatar e sui Mondiali di calcio. Un torneo che sta facendo molto discutere a causa dei diritti negati nel paese, delle numerose discriminazioni e dell’alto numero di decessi per i lavoratori migranti. Più di 6500 secondo un’inchiesta del Guardian.

Ma siamo sicuri che l’Italia sia migliore del Qatar in tema di protezione dei propri lavoratori?

Dal 2009 al 2019 sono morti circa 17mila lavoratori in Italia. Una media di oltre 3 al giorno. Ma i dati potrebbero essere molto più alti perché non tengono conto dei lavoratori in nero e dei decessi per malattie professionali e ambientali.

Anche gli infortuni sono in aumento. Spesso non sono dovuti a fatalità o casualità, ma sono l’esito di gravi inadempienze normative.

Il contesto lavorativo assai opinabile del Qatar, non deve farci dimenticare delle nostre morti bianche. Il 2022 non è ancora terminato e da gennaio a settembre si sono contati 677 decessi. Tre al giorno.