È morta l’ultima figlia (illegittima) di Mussolini: chi era Elena Curti

Elena Curti è sempre rimasta una figlia clandestina nonostante il suo vero padre, Benito Mussolini, sapesse benissimo chi lei fosse. Elena è morta il 17 gennaio a 99 anni nella sua casa di Acquapendente, in provincia di Viterbo. Era l’ultima figlia del duce ancora in vita.

Mussolini conobbe la madre di Elena nel 1921. Angela Cucciati era la moglie del capo squadrista milanese Bruno Curti. In quell’anno Curti finì in carcere per alcuni scontri di piazza e Angela andò dal duce per sollecitare la liberazione del marito.

Il 19 ottobre 1922, alla vigilia della marcia su Roma, nacque Elena. Mussolini sapeva che la piccola era sua figlia ma non la riconobbe mai. Diversamente fece con un altro figlio nato da una relazione extra coniugale. Benito Albino, nato nel 1915 dal rapporto tra Mussolini e Ida Dalser, venne riconosciuto ufficialmente e prese anche il cognome del padre.

Elena Curti scoprì la vera identità del padre solo a vent’anni, quando la madre (morta nel 1978) le rivelò tutto. “Da quel giorno – confessò poi Elena – passai intere giornate a interrogarmi davanti allo specchio con le foto del Duce e del mio papà”.

Elena ha vissuto per oltre quarant’anni in Spagna con il marito Enrico Miranda, pilota dell’aviazione militare morto nel 2008. Nel 2000 era tornata in Italia e si era stabilita ad Acquapendente.