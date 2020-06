Morta Rossella Bocciarelli, giornalista economica del Sole 24 Ore

È morta ieri, 17 giugno 2020, Rossella Bocciarelli, giornalista economica de Il Sole 24 Ore, brillante penna che per tanti anni si era occupata in particolare delle questioni relative alla Banca d’Italia. Persona determinata e solare, la cronista si era laureata in Economia all’Università La Sapienza di Roma.

Appassionata di giornalismo, Rossella Bocciarelli, dopo gli esordi al Globo, arrivò nei primi anni Ottanta al settimanale Mondo economico, dove conobbe e poi sposò Mario Calderoni, attuale responsabile stampa dell’Ufficio parlamentare del Bilancio e in precedenza inviato per Panorama e poi al Sole. A parte una parentesi a L’Espresso, la carriera di Rossella Bocciarelli è strettamente al Sole 24 Ore, il giornale economico per cui ha continuato a scrivere fino agli ultimi giorni di vita, nonostante stesse affrontando da tempo una lunga e brutta malattia.

Il 20 aprile aveva scritto un’acuta analisi dal titolo Perché la pandemia farà malissimo all’economia mondiale. I suoi funerali si svolgeranno oggi, 18 giugno, alle ore 11 presso la chiesa di San Lorenzo Fuori le mura a Roma. Il collega Dino Pesole la ricorda in un toccante articolo uscito sul Sole: “Poi la malattia, che ha affrontato con coraggio e lucidità, con il grande e costante sostegno dei suoi affetti più cari, Mario e Silvia, e il suo profondo attaccamento al giornale”.

