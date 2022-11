È morta nonna Rosetta di Casa Surace: era amatissima dai fan sui social

È morta nonna Rosetta, l’amatissima nonnina di Casa Surace. Aveva 89 anni, era nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ma viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Grande dolore per il gruppo di videomaker e per tutti quelli che l’hanno amata in questi anni in cui era diventata uno dei personaggi più popolari dei social network.

“Addio nonna.Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”.

Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta”.

Era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri di Casa Surace. L’ultimo video un mese fa sul “risparmio energetico”. L’incontro con “Casa Surace” rese popolare Nonna Rosetta, che è diventata famosa in tutto il mondo con video che sono stati tradotti persino in cinese e portoghese e che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni nel mondo.