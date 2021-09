Monza, pizza alla cocaina: arrestato titolare. Droga nel barattolo del sale

Era diventato famoso, secondo quanto accertato dagli investigatori, in zona per le sue pizze “farcite”, allargando di molto il giro di clienti del suo locale, più interessati al condimento che alla pizza in sé. L’uomo, 38enne cittadino egiziano e pizzaiolo a Giussano, in provincia di Monza, nel barattolo del sale del suo locale custodiva dosi di cocaina che consegnava ai clienti insieme alla pizza.

I carabinieri lo hanno scoperto fermando per un controllo un suo cliente, appena uscito dal locale con una margherita farcita di una bustina di polvere bianca. Oltre una cinquantina le dosi sequestrate dai militari al termine della perquisizione del locale, nascoste in vari barattoli teoricamente destinati agli ingredienti per la pizza. Per i suoi clienti il pizzaiolo aveva attivato linea e codice per gli ordini “speciali”, come nel film “Tenacious D e la storia del Rock”, dove il protagonista, l’attore comico Jack Black, ordina dalla sua pizzeria di fiducia una “Bob Marley ben condita”, ricevendo della marijuana come condimento della sua pizza.