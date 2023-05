Un oltraggio alla figura di Anna Frank in occasione dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Uno striscione shock è apparso a Mondragone, località in provincia di Caserta. La foto di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno striscione, lettere a vernice nera e font “littorio” a comporre la scritta: “Tu sei napoletana, noi no!”. Il cartello è apparso questa notte, come assurda risposta ad un altro che i sostenitori di fede napoletana avevano posizionato qualche ora prima: “Mondragone tutta azzurra – Fatevene una ragione”.

Sullo striscione che oltraggia la memoria della giovinetta ebrea olandese, deportata dai nazisti e morta di stenti nel campo di concentramento di Bergen Belsen, gli ignoti autori hanno posto anche una immagine della stessa Anna Frank. Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha parlato di “gesto ignobile da parte di sconsiderati” che ha macchiato “la stupenda e ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di Serie A da parte del Napoli”. Lavanga ha stigmatizzato l’utilizzo “del volto di Anna Frank, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere, in maniera assurda e spregevole, i tifosi napoletani. Tale insensato gesto va condannato senza se e senza ma”.

Sull’episodio indagano gli agenti della Digos della Questura di Caserta. Il sindaco chiede “a chiunque possa fornire elementi utili per l’individuazione dei responsabili, di comunicarli alle forze dell’ordine. Dimostriamo di essere una Comunità responsabile e soprattutto civile. Io, in qualità di Primo cittadino, chiedo scusa alle vittime dell’Olocausto e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa, è ben altro”. Lo striscione comparso in piazza Mario Liberato Conte è stato fatto rimuovere non appena sono comparse alcune foto sui social.