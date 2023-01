Benzina: distributori convocati alle 15 al ministero

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha convocato per le ore 15.00 di oggi i gestori dei carburanti a poche ore dall’inizio dello sciopero della categoria su strade e autostrade. Per il 25 e il 26 gennaio è atteso lo sciopero da parte dei gestori, che coinvolgerà anche i self service.

Stando a quanto riporta l’Ansa, la notizia è arrivata da fonti informate secondo cui alcune delegazioni si collegheranno da remoto e non riusciranno a essere presenti.