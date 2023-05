Milano, 31enne violentata in una discoteca da uno sconosciuto

Una ragazza di 31 anni è stata violentata nei bagni di una discoteca di Milano nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

La violenza si è consumata al Q Club di via Padova, locale molto frequentato dai giovani nel weekend.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima intorno alle 3,15 ha raggiunto i suoi amici in pista dopo essersi allontanata per andare in bagno.

“Uno sconosciuto mi ha immobilizzata e violentata” ha dichiarato la 31enne, secondo quanto racconta La Repubblica, con gli amici che hanno provato a chiedere alla ragazza se l’aggressore fosse ancora all’interno del locale.

La giovane, però, era in evidente stato di shock e non è stata in grado di fornire indicazioni utili. I suoi amici, così, hanno allertato il 112 con la 31enne che è stata accompagnata al Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Mangiagalli per l’assistenza sanitaria e psicologica.

Una denuncia formale non è stata ancora presentata a causa del forte shock della vittima, mentre i carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza della discoteca senza però trovare nulla di rilevante.

Ora al vaglio degli inquirenti vi sono le registrazioni delle telecamere di zona, che potrebbero dare indicazioni utili in base all’orario in cui si è consumata la violenza.