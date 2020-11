Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto questa mattina, sabato 28 novembre, intorno alle 7 davanti al Pronto soccorso oftalmico dell’ospedale Fatebenefratelli in via Castelfidardo, in pieno centro a Milano.

Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, l’uomo presentava dei traumi al corpo compatibili con un pestaggio o un investimento e si trovava sotto dei cartoni, quasi qualcuno avesse voluto nasconderne la presenza. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura di Milano.

