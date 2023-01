Milano, treno contro segnale alla Stazione Centrale: ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni

Incidente alla stazione di Milano. Intorno alle ore 15,10 di oggi, 20 gennaio 2023, un treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, ha superato un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari. Danni alla linea aerea che hanno causato rallentamenti sulla linea, con ritardi fino a due ore e cancellazione di convogli.

“La circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico (…) provocato dalla svio di un treno Regionale”, ha fatto sapere Rfi con una nota. Il treno è un ETR 521 S1. Lunghe code di viaggiatori all’interno della stazione Centrale, contingentati gli ingressi ai binari, massiccia la presenza di personale di assistenza di Trenitalia e Italo.

Si è trattato, fanno sapere fonti aziendali, dell’errore umano di un macchinista. Non tutti i treni della direttrice Torino-Roma arrivano in Centrale (alcuni fermano a Lambrate o a Milano Rho Fiera), mentre quelli fra Torino e Venezia fermano a Certosa e Lambrate. “I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione – fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana – resterà perturbata per le prossime ore”. Due i treni della Lunga percorrenza, in particolare, sono stati cancellati: