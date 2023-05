Milano, rimosso il murale con Meloni e Schlein nude e incinte: “Per il comune l’opera è troppo politica”

“A loro dire è troppo politica e hanno deciso per la rimozione”. Il murale che ritrae Giorgia Meloni ed Elly Schlein incinte e senza veli è stato rimosso su ordine del comune di Milano. L’opera, chiamata “Power is female”, era spuntata nelle scorse ore in un cantiere di piazza San Babila. Sono stati gli stessi operai a staccare i pannelli su cui è stata realizzata.

“L’opera ‘Power is female’ invita a una considerazione profonda sulla vita, la forza e il coraggio delle donne. Finalmente due donne al potere che possono prendere decisioni per le questioni che riguardano le donne, senza interferenze maschili”, ha detto l’artista aleXsandro Palombo, già autore di ‘Save 41-bis’ e ‘Love Yourself’, sempre a piazza San Babila. “L’opera è un’istantanea che celebra due donne al vertice delle istituzioni. Vogliono censurare l’opera o vogliono censurare il messaggio che veicolano le due donne al potere?” Secondo l’autore, questa ”ha infastidito il comune di Milano perché a loro dire è troppo politica e hanno deciso per la rimozione”.