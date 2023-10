Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: strade e sottopassi allagati nella zona nord

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: strade e sottopassi allagati

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre provocando l’esondazione del Seveso.

Le pattuglie della polizia locale hanno chiuso le strade allagate, soprattuto nella zona nord della città, mentre risultano allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto.

“Niguarda Seveso: esondazione in corso. Livelli Seveso ancora molto alti, anche a nord. Esondazione durerà per qualche ora. Allagati ora anche sottopasso Negrotto e Rubicone. Rubicone è poco e contiamo di riaprire a breve. Lambro alto ma non esondazione” ha scritto sul suo profilo Facebook l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli.

I cittadini della zona Niguarda e Pratocentenaro sono stati invitati a rimanere in casa, mentre in alcuni edifici è saltata la corrente. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, i quali, però, fortunatamente non sono dovuti intervenire per soccorrere persone.

Intanto c’è grande preoccupazione per il lago di Como che, secondo quanto dichiarato dalla Protezione Civile, è vicino all’esondazione.

I volontari hanno già montato delle barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e davanti a piazza Cavour. Stamattina il livello del lago superava i 114 centimetri sopra lo zero idrometrico, a meno sei centimetri dalla soglia di uscita.