Milano, murales di Marge Simpson che si taglia i capelli in sostegno alle proteste in Iran

In via Monte Rosa a Milano, di fronte al Consolato generale della Repubblica islamica iraniana è apparso un murales raffigurante Marge Simpson, il noto personaggio femminile dell’omonima serie animata, che si taglia la massa di capelli blu che la caratterizzano.

L’opera, intitolata “The Cut”, è dell’artista aleXsandro Palombo. Fa riferimento al gesto delle manifestanti che in questi giorni partecipano alla rivoluzione in corso in Iran, scoppiata dopo il pestaggio da parte della polizia morale che ha portato alla morte di Mahsa Amini, arrestata per una ciocca di capelli che usciva fuori dall’hijab. Il regime di Khamenei ha vietato di lasciare intravedere i capelli anche ai personaggi femminili dei cartoni animati, bandendo quindi anche la serie sulla famiglia Simpson e anche perché “corrodono la morale della gioventù iraniana”. Concedere la trasmissione di cartoni che non osservano la regola del velo porterebbe a “pericolose conseguenze” secondo la Guida suprema della rivoluzione islamica.

Gli incubi del regime si stanno avverando in queste settimane e questo è il tributo che Palombo ha offerto al “coraggioso popolo iraniano che sta lottando a costo della vita per la democrazia” secondo le parole dello stesso artista.