Milano, investe uomo in monopattino e scappa: arrestato per omicidio stradale

La scorsa notte un giovane di 33 anni è stato investito e travolto da un’auto mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Il conducente dell’auto si è fermato per poi rendersi irreperibile. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in via Beldiletto all’angolo con viale Famagosta, all’altezza dell’incrocio, dove il monopattino è entrato in collisione con la vettura. Il 25enne è stato poi catturato da vigili diverse ore dopo l’incidente.

Stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, sembra che il monopattino guidato dal 33enne stesse svoltando da viale Famagosta in direzione di via Beldiletto mentre nell’altro senso proveniva la vettura. Alla base ci sarebbe una mancata precedenza: il semaforo a quell’ora era lampeggiante. In seguito al violento impatto, il giovane ecuadoriano è tato sbalzato per diversi metri.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto si sono resi subito conto della gravità delle condizioni. Dopo essere stato intubato e portato in codice rosso all’Ospedale, il giovane è deceduto. Subito dopo l’incidente, il 25enne che era alla guida è fuggito abbandonando a bordo della vettura una coetanea che viaggiava con lui. Agli agenti la giovane ha detto inizialmente di essere stata lei alla guida dell’auto poi di fronte alle evidente ha dovuto ammettere che il 25enne che guidava era fuggito a piedi. La giovane è risultata positiva al test di alcol e droga. Il giovane è stato poi rintracciato dagli agenti in mattinata ed è probabile che sia stato sottoposto anche lui ad accertamenti tossicologici.

Il guidatore sarebbe fuggito in quanto aveva la patente revocata oltre che precedenti penali alle spalle. La patente gli era stata revocata per un precedente analogo. L’uomo infatti aveva provocato un incidente lo scorso anno e anche in quell’occasione non aveva prestato soccorso. E’ stato posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale e fuga. La sua posizione è ora al vaglio della Procura. Quattro giorni fa a Viale Jenner si era verificato un altro drammatico incidente tra auto e monopattino. Il conducente del mezzo ha riportato dei traumi ed è ricoverato in prognosi riservata.