Milano, ingegnere di 50 anni muore risucchiato da un ventilatore industriale

Tragedia nel milanese, dove un ingegnere di 50 anni è morto in un incidente sul lavoro. La vittima, Paolo Tamburini, stava effettuando dei lavori di manutenzione e collaudo alla Acovent srl di Senago, quando è stato risucchiato da un ventilatore.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo e ha posto sotto sequestro il ventilatore, della grandezza di quattro metri per quattro, in cui è stato risucchiato il 50enne. Al momento dell’incidente Tamburini, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando assieme a un collega sul macchinario della Acovent, società che progetta ventilatori industriali.

Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia e potrebbero poi essere effettuate delle iscrizioni di responsabili dell’azienda di Senago e della ditta per cui lavorava il 50enne, anche a garanzia per tutti gli accertamenti.