Milano, incendio in una casa di riposo: sei morti. Ottanta feriti, due in gravissime condizioni

Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo di Milano nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio: il bilancio è di sei morti e ottanta feriti, di cui due in gravissime condizioni.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate all’interno di una stanza occupata da due donne di 69 e di 87 anni, che sono morte carbonizzate.

Le altre quattro vittime, tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, sono morte intossicate dal fumo che ha interressato il primo e il secondo piano della struttura situata in via dei Cinquecento a Milano.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023