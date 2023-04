Milano, ciclista 39enne travolta e uccisa da una betoniera

Una ciclista 39enne è stata travolta e uccisa da una betoniera: è quanto accaduto a Milano nel primo pomeriggio di giovedì 20 aprile.

Sul luogo dell’incidente è subito accorso il personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti della polizia sono ancora in corso, ma, secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante si trovava su via Francesco Sforza e stava svoltando a destra in corso di Porta Vittoria quando avrebbe urtato la donna, che proveniva dalla stessa direzione.

Sotto shock l’autista che, subito dopo l’incidente, secondo un testimone avrebbe urlato: “Ho ucciso una persona, uccidetemi”.

L’uomo, un 53enne, è risultato negativo all’alcol test e al pre test antidroga.