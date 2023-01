Milano, caccia a “Clown Paperone”: da 15 anni chiede soldi per i bambini malati e poi sparisce

Chiede soldi per aiutare i bambini malati e poi fa perdere le sue tracce. A Milano è caccia a un finto medico, già segnalato in passato per aver truffato diverse vittime millantando legami ad associazioni che aiutano bambini malati di tumore.

L’ultima segnalazione risale a un paio di mesi fa, quando l’uomo, un 40enne alto circa un metro e 80, ha chiesto uno spazio all’interno di un negozio Coin per distribuire volantini, spacciandosi come collaboratore di una onlus che aiuta i bambini all’interno dei reparti oncologici con la clown terapia.

Presentatosi come “Daniel”, o “Clown Paperone”, è riuscito a sottrarre 70 euro a un responsabile del negozio, che lo ha poi denunciato. Lo riporta Il Giorno, secondo cui l’uomo, che affermava di essere medico della Mangiagalli e della Melloni, aveva proposto alla vittima tre diversi tipi di donazione per contribuire alle cure dei bambini. Con 60 euro avrebbe potuto garantire ai piccoli una visita infermieristica, con 70 euro quella con un medico e con 100 euro quella di un primario. In cambio del denaro per la seconda opzione, ha anche staccato una ricevuta.

Il truffatore, ripreso dalle telecamere interne del negozio, era già noto alle forze dell’ordine, che hanno ricevuto numerose segnalazioni di un “Clown Paperone” o “Peperone”. A Milano, secondo l’edizione locale de Il Corriere della Sera, l’uomo si era già fatto notare nel 2007 nelle zone di piazza Duomo, corso Lodi, via Dante e corso di Porta Romana.

Il volto ripreso dalle telecamere è inoltre simile a quello di un allora 32enne fermato nel 2015 dopo la denuncia di un tabaccaio di Rimini. L’uomo, che si sarebbe presentato come Daniele, o “Clown Paperone”, era un milanese con precedenti per truffa. Con sé aveva un blocchetto di ricevute false, e ne avevea già staccate una ventina.