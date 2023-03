Migranti, l’allarme dei servizi segreti: “In arrivo dalla Libia oltre 600mila persone”

Migranti, i servizi segreti: “In arrivo dalla Libia oltre 600mila persone”

Oltre 600mila migranti sono pronti a partire dalla Libia per arrivare in Italia: è l’allarme lanciato dai servizi segreti nei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono inviati al governo.

Secondo gli analisti, le cui valutazioni sono state svelate dal Corriere della Sera, nei campi di detenzione libici e non solo vi sono 685mila migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane, sette volte di più che nel 2022 quando in Italia sono arrivate 104mila persone.

Dall’inizio del 2023 i migranti sbarcati in Italia sono stati 17.592, il triplo rispetto all’inizio dell’anno scorso quando erano stati 5.976 e del 2021 quando erano arrivate 5.995 persone.

La nuova ondata migratoria, inoltre, potrebbe mettere in difficoltà le strutture d’accoglienza, che attualmente ospitano 109.294 persone.