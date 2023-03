Migranti, Meloni: “Non siamo stati avvertiti su rischio naufragio. A Cutro il prossimo Cdm”

“Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong”. Giorgia Meloni ha risposto così ai cronisti presenti ad Abu Dhabi in merito alla tragedia dei migranti avvenuta a Cutro.

Poi in merito alla lettera aperta del sindaco di Cutro che ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di recarsi in Calabria per vedere da vicino il dramma del naufragio ha annunciato: “Io ho valutato qualcosa di più e cioè di celebrare il prossimo Cdm a Cutro sull’immigrazione”.

Poi ha poi aggiunto: “La lettera del sindaco di Crotone non l’ho letta tutta. Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. Ma davvero, in coscienza, c’è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Vi chiedo se qualcuno pensa che se si fosse potuto salvare 60 persone, non lo avremmo fatto. Vi prego, siamo un minimo seri”.