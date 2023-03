Migranti, Guardia Costiera soccorre 211 persone a largo Lampedusa

Al largo di Lampedusa, 211 migranti sono stati soccorsi dalla guardia costiera: i naufraghi sono stati tutti tratti in salvo mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Lo comunica la stessa guardia Ccostiera, precisando che le motovedette SAR CP 324 e CP 303 sono intervenute in zona Sar (search and rescue) italiana per poi fare rotta verso il porto di Lampedusa, “dove i naufraghi sono giunti in sicurezza, tra cui anche il presunto scafista, poi affidato alle Forze di polizia”.

Dal primo gennaio ad oggi, fa sapere il Comando generale delle Capitanerie di Porto, sono stati circa 9mila i migranti tratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Gguardia costiera, oltre 55mila nell’anno 2022.