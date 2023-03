Barcone di migranti si rovescia al largo della Libia, Alarm Phone: “Diversi morti, l’Italia ha ritardato i soccorsi”

Barcone di migranti si rovescia: “L’Italia ha ritardato i soccorsi”

Vi sarebbero diversi morti tra le 47 persone a bordo di un barcone di migranti che si sarebbe rovesciato al largo della Libia nella mattinata di domenica 12 marzo.

Secondo Alarm Phone, che aveva già lanciato l’allarme nella notte tra sabato e domenica, l’Italia avrebbe “deliberatamente” ritardato i soccorsi.

“Siamo scioccate. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate. Dalle h 2.28, dell’11 marzo, le autorità erano informate dell’urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole morire” si legge nel tweet della ong.

⚫ Siamo scioccate. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate. Dalle h 2.28, dell’11 marzo, le autorità erano informate dell’urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole morire. https://t.co/iUWFgeYmRD — Alarm Phone (@alarm_phone) March 12, 2023

“Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora” aveva scritto nella notte l’ong.