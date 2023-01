Milano, sesso e droga con un 71enne: giovane brasiliano trovato morto nel letto

Un 27enne di origini brasiliane è stato trovato morto nel letto di una casa in via Marinetti, a Milano, con un sacchetto di plastica sul viso. Il giovane era ospite in casa di un 71enne. È stato proprio quest’ultimo a ritrovare il 27enne cadavere e a chiamare i soccorsi. È accaduto intorno alle ore 8,30 di ieri mattina, 12 gennaio 2023.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il brasiliano era ospite dell’anziano da un paio di giorni. Oltre ad aver fatto uso di droghe, i due avrebbero anche avuto rapporti sessuali. Il 71enne, incensurato, ha detto ai carabinieri che il giovane era già morto quando lui si è svegliato al suo fianco. Adesso dovrà confermare la sua versione dei fatti davanti al pm.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Monforte, i quali hanno trovato il 27enne prono sul letto, con un sacchetto di plastica sul volto. Il pensionato è stato condotto in caserma.