Roma, chiusa la stazione Spagna della metro A

La stazione Spagna della linea A della Metro di Roma è stata chiusa dopo un allarme incendio per un guasto a un treno. È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, intorno alle ore 15. Il personale ha fatto allontanare i passeggeri dalla stazione ma vigili del fuoco e azienda municipalizzata Atac non hanno segnalato la presenza di roghi. I passeggeri hanno raccontato di aver visto fumo che dal convoglio che ha invaso le banchine.

Cosa è successo: guasto e fumo dai freni bloccati

È stata l’Atac in una nota a spiegare nel dettaglio cosa è successo. “In relazione a notizie di stampa, che riportano di allarmi antincendio scattati in alcune stazione della linea A, e della chiusura della stazione Spagna, Atac precisa che non si è verificato alcun incendio nelle stazioni”, ha fatto sapere la società che gestisce le linee metropolitane della Capitale.

E ancora: “Gli allarmi sono scattati a causa della presenza di fumo provocato dai freni bloccati di un treno guasto che è stato necessario trainare al deposito per ripristinare velocemente il servizio. Il veicolo si era guastato alla stazione Cornelia. La necessità di movimentarlo ha provocato l’emissione di fumo e il conseguente disservizio”.

Le testimonianze: “Fumo dal treno sulla banchina”

Le testimonianze dopo l’allarme antincendio non erano tardate ad arrivare. “Alcuni passeggeri mi hanno detto che quando è passato il convoglio trainato i freni è come se avessero preso fuoco, c’è stato molto fumo che ha invaso le banchine e a quel punto hanno allontanato tutti e chiuso la stazione”, ha raccontato un passeggero proprio fuori dalla fermata della metro Spagna a Roma.

“Ora siamo un centinaio davanti alla fermata Spagna chiusa e ci dicono di andare a Repubblica”, ha raccontato il testimone. Allo stato l’altra fermata centrale, la stazione Barberini, è chiusa per lavori alle scale mobili.

Su Twitter intanto l’Atac aveva subito parlato di “guasto tecnico”. “Metro A: chiusa stazione Spagna (guasto tecnico), i treni transitano senza fermare”, si legge nel tweet della società che gestisce la metropolitana romana pubblicato alle ore 15,06.

Potrebbero interessarti Firenze, ambulante nigeriano preso a calci e pugni in un sottopasso Giornata mondiale dei Poveri: visite mediche gratuite per persone indigenti e senza fissa dimora a Roma Ex Ilva, i motivi per cui Arcelor Mittal chiede il recesso del contratto

I soccorsi

Alla fermata Spagna sono arrivati anche i Vigili del fuoco per alcune verifiche non rilevando nessuna criticità. In mattinata un disservizio aveva interessato la linea A. Per un treno guasto alla stazione di Cornelia era stato interrotto il tratto Battistini-Ottaviano.

Le notizie di cronaca di TPI