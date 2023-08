Meteo: troppo presto per l’autunno, l’afa sta per tornare. Ecco dove

Se le piogge di questi giorni fanno pensare all’arrivo dell’autunno, resta ancora qualche giorno caratterizzato da sole e alte temperature sulla nostra Pensiola nella settimane centrali di settembre. Protagonista delle prossime settimane sarà il vortice di bassa pressione ancora attivo sull’Italia.

A giudicare dalle piogge abbondanti, a tratti alluvionali e dalle temperature, in diversi casi più che ottobrine, si potrebbe pensare che ci troviamo di fronte ad un prepotente ingresso della stagione autunnale sull’Italia, in netto anticipo sui tempi.

Quello che sta accadendo va dunque interpretato come un episodio importante di stampo autunnale (un primo gradino) ma che lascerà sicuramente spazio ad un recupero parziale dell’estate. Questa tendenza è confermata dalla gran parte dei modelli matematici che vedono proprio in corrispondenza dell’inizio dell’autunno meteorologico una rimonta anticiclonica di matrice azzorriana su tutto il Mediterraneo, Italia compresa. La giornata di mercoledì 30 agosto sarà quindi l’ultima giornata instabile della serie e vedrà il definitivo allontanamento del vortice meglio noto come Tempesta Erwin dalle nostre regioni. Ad essere maggiormente penalizzate da rovesci e temporali che potrebbero risultare anche dì forte intensità, saranno soprattutto le regioni centrali stante la maggiore vicinanza all’asse della saccatura.