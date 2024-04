Meteo, cambia di nuovo tutto: addio al caldo, tornano i temporali, il freddo e anche la neve

Meteo, addio al caldo, tornano i temporali, il freddo e anche la neve

Dopo il caldo anomalo, torna la neve: è quello che annunciano le previsioni meteo per i prossimi giorni. Nelle prossime ore, infatti, l’aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà verso il Mediterraneo Centrale.

Ecco, dunque, che, almeno fino al 25 aprile, l’Italia sarà attraversata da temporali, in particolar modo al Centro-Sud, con venti forti e temperature quasi invernali. Prevista anche la neve sulle Alpi e gli Appennini fino a 1000 metri di quota.

Già nelle prossime ore avremo la prima ondata di maltempo. La neve, seppur non in maniera abbondante, tornerà a imbiancare le Alpi e gli Appennini sino a quota 1000 metri. Temporali e brusco calo di temperature si verificheranno un po’ in tutta Italia.

Venerdì le piogge saranno protagoniste soprattutto al Centro-Sud mentre le massime, dopo aver superato i 30° nello scorso weekend, questa volta non supereranno i 20°.

Nel weekend il tempo peggiora ulteriormente con temporali e temperature in picchiata. Dalle maniche corte, dunque, saremo costretti a indossare nuovamente i cappotti.

Questa tendenza potrebbe registrarsi almeno fino a giovedì prossimo, ovvero il 25 aprile. Quel che è certo è quell’aria di primavera, se non addirittura estate, vissuta fino ad ora è destinata a scomparire per un altro po’.