Meteo, l’anticiclone africano Caronte arriva sull’Italia

Con l’anticiclone africano Caronte, la settimana più calda dell’estate 2024 è arrivata. Secondo quanto riferito a La Repubblica da Antonio Sanò, fondatore del sito Il Meteo, l’anticiclone continuerà a rafforzarsi, intensificando il calore proveniente dal deserto del Sahara.

Nei prossimi giorni, le temperature saranno le vere protagoniste, con valori che supereranno costantemente i 34-37 gradi durante il giorno in molte città, e picchi che raggiungeranno addirittura i 42-43°C nelle zone interne della Sicilia.

Le giornate più torride saranno giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Ecco i valori previsti in alcune città italiane esemplari. Nel Nord, le temperature più elevate si registreranno nel Nordest, con 37-38°C attesi a Ferrara e 35-36°C a Bologna, Rovigo, Padova e Trieste. Al Centro, le città più calde saranno Firenze, Roma e Terni, con picchi di 38-39°C, se non addirittura 40°C. È proprio in questo periodo che l’anno scorso la capitale ha battuto il record di caldo. Accadrà anche quest’anno?

Al Sud si prevedono le temperature più elevate; in Sicilia e Sardegna si misurano già 40°C, valori che saranno raggiunti anche in Puglia (Taranto e Foggia) e in Basilicata (nei settori ionici), mentre nelle altre città si registreranno “soltanto” 35-37°C.

Oltre al caldo, bisognerà considerare anche l’umidità, che aumenterà provocando un clima afoso, particolarmente percepibile durante la sera, quando gran parte d’Italia vivrà notti tropicali, con temperature minime che rimarranno sempre sopra i 20°C.