Meteo, inizia la settimana del caldo record: domani a Roma previsti 43 gradi

È iniziata la settimana di caldo record sull’Italia. Con l’arrivo del nuovo anticiclone africano, nei prossimi giorni il caldo sarà intenso in molte città della penisola e delle isole maggiori, dove potrebbero essere superati diversi record.

A Roma, secondo le previsioni di ilmeteo.it, le temperature oggi dovrebbero raggiungere i 40-41 gradi e domani addirittura 42-43 gradi. Nella capitale, le temperature massime registrate risalgono al 2022 (40,7 gradi) e al 2002 (40,5 gradi). In generale il caldo aumenterà fino a mercoledì 19 luglio, con temperature dai 37,8 gradi su una vasta area per tre o più giorni consecutivi.

“Analizzando le carte meteorologiche dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni in cui si sono concentrate quasi tutte le più intense ondate di calura in Italia non troviamo riscontri di episodi con l’isoterma +26/+28 gradi estesa così su tutte le nostre regioni e più che mai per periodi così lunghi”, ha detto il fondatore del sito, Antonio Sanò.

Previste massime di 38-39 gradi in città come Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, Firenze e anche nella parte più meridionale dell’Umbria. In Sardegna sono attesi picchi fino a 47 gradi sulle zone interne meridionali, come a Decimomannu nel Cagliaritano. In Sicilia si potrebbero toccare i 45-46 gradi come a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna) mentre in Puglia le temperature potrebbero arrivare a 44-45 gradi nel foggiano. Le temperature rimarranno elevate anche di notte, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24 gradi.