Meteo, da domani nuova ondata di caldo africano: temperature fino a 40 gradi

L’estate non è ancora iniziata, ma l’Italia si prepara già alla terza ondata di caldo di quest’anno, dopo le due arrivate precocemente nel mese di maggio. Da domani l’anticiclone africano noto come “Caronte” porterà infatti un’ulteriore impennata delle temperature in tutta Italia, che vedranno nei prossimi giorni punte vicine ai 40 gradi.

Questa settimana la colonnina di mercurio salirà fino a 38-40 gradi al Centro-Nord, poi anche al Sud, con una breve tregua attesa tra giovedì e venerdì.

Un’ondata destinata a peggiorare l’emergenza siccità nel Nord, dove le acque del Po hanno toccato i livelli più bassi degli ultimi decenni. In settimana il governo dovrebbe tenere una riunione per valutare la situazione, che ha già spinto il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli a definire “inevitabile” la proclamazione dello stato di crisi. “Abbiamo intere aree del paese ed europee che non vedono pioggia da mesi”, ha detto ieri Patuanelli, mentre diversi comuni di Piemonte e Lombardia sono già stati costretti a ricorrere ad autobotti, razionamenti e misure restrittive per far fronte al drastico calo delle risorse idriche.