Meteo, l’anticiclone africano investe l’Italia: domenica bollino arancione in 9 città. Punte oltre i 43 gradi

Torna il caldo sull’Italia. Questo fine settimana vedrà le temperature salire in tutto il paese, con punte superiori di oltre 43 gradi in Sicilia e Sardegna.

Per la giornata di domenica 9 luglio, il ministro della Salute ha previsto un bollino arancione per 9 città. L’allerta rischio salute per la fascia di popolazione più fragile scatterà per Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. In tutti gli altri centri urbani monitorati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute il bollino sarà giallo, a eccezione di Bari, l’unica in cui il bollino sarà verde.

Già da oggi è previsto il bollettino giallo a Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma, mentre da domani scatterà il bollino arancione per Palermo, Perugia e Roma, con allerta gialla per Ancona, Bologne, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Rieti, Torino e Viterbo.

Secondo ilmeteo.it, nel corso del fine settimana l’anticiclone africano si allargherà a tutta l’Italia, con il centro vicino alla Sardegna. Le temperature subiranno un’improvvisa impennata domenica 9 luglio, mentre il sole sarà prevalente già da sabato.

Al nord sono previste punte di 35-36 gradi a Bologna, Padova, Milano, mentre al centro sono previste massime di 36-37 gradi a Roma e Firenze. Al sud si supereranno i 40 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Il caldo continuerà a farsi anche nei giorni successivi. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno potrebbero essere raggiunti i 47-48 gradi in Sardegna e i 45 gradi in Sicilia. Al centro-nord previste punte di 36-38 gradi in città come Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma.