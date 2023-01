Messina Denaro, trovata la Giulietta nera del capomafia: era in un box vicino al terzo covo

Dopo giorni di ricerche, è stata trovata l’auto di Matteo Messina Denaro. La Giulietta nera del capomafia si trovava vicino all’abitazione di Giovanni Luppino, l’uomo che aveva accompagnato Messina Denaro alla clinica di Palermo, dove entrambi sono stati arrestati lunedì scorso.

La Giulietta era parcheggiata in un box a poca distanza dalla casa di Luppino a Campobello di Mazara, e anche del terzo covo dell’ex latitante. L’ipotesi investigativa è che lunedì mattina Messina Denaro sia andato in auto dalla sua abitazione in vicolo San Vito alla casa del suo fiancheggiatore, con cui si è poi diretto alla clinica “La Maddalena”.

La chiave della vettura era stata trovata nel borsello che il capomafia portava con sé al momento dell’arresto. Dal codice della chiave, gli inquirenti erano riusciti a ricostruire, grazie un sistema di intelligenza artificiale, gli spostamenti del veicolo risalendo al suo nascondiglio di vicolo San Vito. L’auto è stata però trovata solo oggi.