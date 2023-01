Messina Denaro, il medico che curava il boss mafioso è massone: il Grande oriente d’Italia lo sospende

È stato sospeso dal Grande oriente d’Italia il dottor Alfonso Tumbarello, il medico di base che aveva visitato Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza.

La principale organizzazione massonica italiana ha deciso di sospendere il confratello a tempo indeterminato perché “sottoposto ad indagini per reati di rilevante gravità”, secondo quanto riporta il comunicato citato da La Repubblica.

Il riferimento è alla notizia dell’iscrizione del medico 70enne al registro degli indagati da parte della procura di Palermo per “procurata inosservanza della pena”, con l’aggravante di aver favorito un mafioso. Ai carabinieri Tumbarello ha detto che non era a conoscenza della reale identità dell’uomo che si presentava come Andrea Bonafede. A lui, nell’autunno 2020, aveva prescritto il primo intervento chirurgico a cui era stato sottoposto, avvenuto poi il 17 novembre all’ospedale Abele Sjello, di Mazara del Vallo.

Secondo il comunicato del gran maestro Stefano Bisi, Tumbarello faceva parte della loggia “Valle di Cusa – Giovanni Di Gangi” presso l’Oriente di Campobello di Mazara, la località in cui sono stati trovati i covi del capo mafioso arrestato lunedì. Il medico, riporta il quotidiano romano, è stato membro del consiglio provinciale di Trapani negli anni Novanta e nel 2006 è stato candidato con l’Udc alle elezioni regionali.