Messa e Angelus Papa Francesco 1 novembre 2022 streaming e diretta tv: dove vedere

Oggi, martedì 1 novembre 2022 (festa di tutti i santi), su Rai 1 alle ore 10,55 andrà in onda la Santa Messa dalla Cattedrale di San Cataldo in Taranto (regia di Simone Chiappetta; commento liturgico di Orazio Coclite). Oggi, come detto, è la festa di tutti i santi ed è una ricorrenza fondamentale e importantissima per chi crede. Come da prassi, torna quindi l’appuntamento con la liturgia e la recita dell’Angelus di Papa Francesco che è prevista per le ore 12. Dove vedere la Santa Messa e l’Angelus di Papa Francesco di oggi, 1 novembre 2022, in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La Santa Messa dalla Cattedrale di San Cataldo (Taranto) andrà in onda oggi, 1 novembre 2022, alle ore 10,55 su Rai 1. L’Angelus di Papa Francesco in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano, invece, è previsto – sempre su Rai 1 – a partire dalle ore 12. Tutto si svolgerà all’interno del programma A sua immagine in onda su Rai 1 dalle ore 10,30 alle ore 12,20.

Messa e Angelus Papa Francesco 1 novembre 2022 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Messa e l’Angelus di Papa Francesco di oggi, 1 novembre 2022, anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

La frase di Papa Francesco sulla festa del 1 novembre

“La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno entrare la luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, ciascuno secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità del peccato, così da far passare la luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio, e anche lo scopo della nostra vita”.