Mercatini di Natale 2022 a Milano: quali e dove sono i più belli, orari e date, dove e cosa vedere

Natale è ormai alle porte e come da tradizione nelle grandi città, come Milano, tornano i mercatini di Natale. Luoghi in cui assaporare lo spirito natalizio e magari trovare qualche pensiero da regalare ad amici e parenti. Un appuntamento imperdibile per molti milanesi. Ma quali sono i migliori, i più belli? Cosa e dove vedere? Di seguito abbiamo raccolto per voi quali sono i migliori mercatini di Natale 2022 da visitare a Milano.

Piazza Duomo

Il più atteso e tradizionale è sicuramente quello di Piazza Duomo, la piazza per antonomasia di Milano. Luogo di ritrovo per cittadini e turisti, il mercato più atteso, grande e ricco della città. Bancarelle a festa allestite per celebrare anche la Befana con dolciumi e golosità di ogni tipo, oltre ovviamente agli oggettini natalizi.

Nell’area manifestazioni c’è un presepe a grandezza naturale da ammirare con le sue luci e la sua atmosfera per tutto il periodo delle festività. In un altro versante di piazza Duomo è stato allestito un teatrino permanente per mettere in scena spettacoli, anche musicali, adatti veramente a tutti, adulti e bambini. Le iniziative in calendario sono davvero numerose fino ai primi di gennaio. Oltre 60 postazioni addobbate per l’occasione: pastori e tutto il necessario per il presepe, palline per decorare gli alberi di Natale più moderni o quelli più tradizionali. Ma anche dolci tentazioni: caramelle, torroni, frutta secca, cioccolata e l’immancabile carbone dolce per riempire le calze delle Befana. Al centro di piazza Duomo, attorno all’immancabile albero di Natale, tante bancarelle che espongono oggetti di artigianato locale. Ma a che ora visitare i mercatini di Natale 2022 a Piazza Duomo a Milano? Qual è l’orario? Appuntamento dalle 9 alle 21.

Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Un altro appuntamento pre-natalizio imperdibile è senz’altro la fiera degli Oh Bej! Oh Bej! Ad ospitare le 290 postazioni degli espositori della Fiera di Sant’Ambrogio, il patrono della città, è ancora una volta il perimetro del Castello Sforzesco. Oltre alle tradizioni bancarelle, è possibile acquistare oggetti di antiquariato, bigiotteria e abbigliamento. Non mancano anche le proposte di giocattoli e libri per i più piccoli.

Leggi anche: Mercatini di Natale 2022 a Roma