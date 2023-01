Comunica la morte di un loro parente, medico aggredito dai familiari in ospedale: denunciati

Schiaffeggiato e “colpito da una borsa” mentre i suoi colleghi e gli infermieri venivano “pesantemente insultati”: un medico dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma è stato aggredito dai familiari di un uomo deceduto subito dopo aver comunicato loro la triste notizia.

I presenti hanno generato caos in corsia, prendendo di mira anche gli altri sanitari presenti, e danneggiando alcuni strumenti. La federazione Cimo – Fesmed ha denunciato l’accaduto. L’uomo è stato medicato sul posto, non ha riportato ferite gravi: non ha esitato a presentare denuncia nei confronti dei suoi aggressori.

“Si tratta senz’altro di un problema di ordine pubblico, ma anche di tipo culturale – spiega la Federazione – chi aggredisce, insulta o minaccia un medico, deve capire che mette a rischio il diritto alla salute di tutti”.

L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, candidato del Pd per le prossime regionali nel Lazio, ha condannato la violenza. “Esprimo una ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario in servizio presso l’ospedale Sant’Andrea e mi auguro che sia fatta piena luce sui fatti e che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia”.

D’amato ha fatto notare come “i medici con grande spirito di sacrificio ogni giorno sono al nostro servizio per la nostra salute e sicurezza” e quindi “aggredire un medico o un infermiere equivale ad aggredire sé stessi”.

“Rinnovo l’appello al Prefetto di Roma – ha detto l’assessore – per studiare una strategia comune per affrontare un fenomeno in preoccupante aumento. Credo sia necessario riattivare i punti di polizia presso i Pronto soccorso degli ospedali che rivestono un ruolo importante di deterrenza e per la sicurezza del personale medico e dei pazienti”.

Lunedì 16 gennaio si terrà proprio nei locali dell’Ospedale Sant’Andrea il convegno “Stop alla violenza a danno degli operatori della Salute” organizzato da Amad, Uif e Confintesa Sanità.