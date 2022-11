Fagnano Olona (Varese), pazienti rifiutano di farsi curare dal nuovo medico perché è nero

Chiamato da pochi giorni dall’Ats per sostituire il dottor Giacomo Navarra, andato in pensione recentemente, il dottor Enock Rodrigue Envolo ha incontrato più di una difficoltà all’interno della sua comunità, a Fagnano Olona, a due passi da Malpensa in provincia di Varese. Questo perché per via del colore della sua pelle ci sono molti pazienti che hanno deciso di non farsi visitare da lui. Qualcuno lo ha invitato ad “andare a pascolare le pecore”, molti altri lo hanno insultato sui social. “Sono amareggiato. Ma se non mi vogliono andrò a lavorare altrove”, dice oggi a La Provincia di Varese. Il dottore Envolo, 48enne originario del Camerun, ha spiegato che molti lo chiamano “il senegalese”. Ha denunciato la vicenda prima sui social, poi la polemica si è allargata. “Sono qui per curare le persone e mettermi a servizio della comunità – dice – se non mi vogliono, vado all’Ats e chiedo di essere trasferito altrove”.

Altri problemi burocratici hanno caratterizzato il suo insediamento: molti pazienti hanno segnalato disagi per l’attesa fuori dall’ambulatorio e vari intoppi, visto che il medico non ha ancora a disposizione i dati di tutti gli assistiti. Il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, è intervenuto per mostrargli appoggio: “Ho parlato con il medico, prima di tutto gli ho portato la solidarietà mia e di tutta la comunità. Dopo aver ascoltato la sua amarezza per quanto accaduto e la sua volontà di voler lasciare, gli ho chiesto di pensarci e di restare. Con Ats e Asst stiamo anche lavorando per mettere il dottore nelle condizioni di lavorare al meglio”. “Incoraggiamo il dottore a sorvolare su questi atteggiamenti perché Fagnano è una bella comunità in cui vivere e operate”, scrive la sezione locale della Lega, mentre da Fratelli d’Italia la posizione è netta: “Coloro che nel 2022 pensano di giudicare una persona dal colore della pelle non hanno capito nulla”.