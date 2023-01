Medico condannato a 6 anni per abusi sulle pazienti: si suicida

Roberto Caravaglios, 60 anni, primario del reparto di Radiologia dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo si è suicidato nella serata di ieri 17 gennaio 2023 intorno alle 20. Lo scorso primo dicembre il medico era stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere dal gup Annalisa Amato per violenze sessuali su tre pazienti. Lo riporta Fanpage.it.

Il primario era stato accusato e condannato per aver commesso abusi su tre donne, tra marzo 2016 e giugno 2020. Il medico avrebbe toccato le parti intime delle pazienti. Una delle tre avrebbe trovato il coraggio di denunciare, portando alla luce anche le storie delle altre due vittime.

La condanna era arrivata con rito abbreviato, facendo così ottenere al 60enne uno sconto di un terzo della pena. Il gup aveva stabilito anche 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e uno dalla professione medica. Caravaglios avrebbe dovuto infine risarcire le tre vittime con 8 mila euro ciascuna.

Dopo la notizia del suicidio, sui social sono coparsi diversi messaggi di cordoglio. In molti lo ricordano come “serio e professionale”, un medico con “una grande passione per il suo lavoro”, “troppo sensibile” per sostenere anni di carcere.