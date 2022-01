Il capo dello Stato Sergio Mattarella per sette anni ha avuto come casa il palazzo del Quirinale, la residenza ufficiale dei presidenti della Repubblica italiani. Dopo la fine del suo mandato Mattarella non tornerà in Sicilia, terra dove è nato, ma si trasferirà in una casa presa in affitto a Roma lo scorso novembre nel quartiere Parioli. L’appartamento di 120 metri quadri si trova nella stessa palazzina dove abitano anche i due figli del presidente.

Nella stessa zona, molto rinomata, incastonata tra Villa Borghese e Villa Ada, abita anche il premier Mario Draghi.

Il mandato al Quirinale di Sergio Mattarella scadrà il prossimo 3 febbraio. La prima seduta per l’elezione del nuovo presidente è stata fissata per il 24 gennaio. La data in cui Mattarella lascerà definitivamente il palazzo del Quirinale però non è certa. Nel corso della storia repubblicana ci sono state lezioni finite in pochi giorni e altre durate diverse settimane. Inoltre, c’è chi ancora spera in un secondo mandato di Mattarella. Il presidente, dal canto suo, ha più volte ribadito che non intende proseguire oltre.