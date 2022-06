Matrimonio si trasforma in un incubo, 80 intossicati al ricevimento: “C’era gente che vomitava ovunque”

Matrimonio si trasforma in un incubo, 80 intossicati al ricevimento

Un matrimonio celebratosi a Latina lo scorso sabato 11 giugno si è trasformato in un vero e proprio incubo a causa del cibo avariato proposto durante il ricevimento che ha provocato ben 80 intossicati.

Secondo quanto ricostruito, dopo la funzione gli invitati si sono trasferiti in una location da sogno dove è iniziata la festa: le nozze, però, si sono trasformate in un film dell’orrore quando le persone hanno iniziato ad accusare dolori addominali, vomito e diarrea con lo zio e il nonno dello sposo che sono stati addirittura ricoverati in ospedale in codice rosso.

A raccontare la disavventura è stata Erika Zago, la sposa, che a Fanpage ha dichiarato: “Per noi la cosa più importante era far stare bene le persone e passare una bella festa. Nel giro di un attimo ci siamo trovati catapultati in un film dell’orrore: c’erano persone che vomitavano in bagno, in giardino, il nonno di Alessio steso per terra con gli infermieri del 118 che cercavano di rianimarlo, mio padre diabetico portato via in ambulanza. Se non era per i soccorsi, oltre al matrimonio quella sera avremmo celebrato anche un’altra funzione”.

Fortunatamente anche i due invitati che hanno avuto la peggio sono riusciti a superare questa brutta disavventura: “Adesso stanno meglio, ma ci siamo spaventati, abbiamo rischiato di perderli. Se non fosse stato per i soccorsi, oltre al matrimonio quella sera avremmo celebrato anche un’altra funzione”.

La Asl locale, intanto, sta indagando sull’accaduto per capire quali possano essere state le cause dell’intossicazione. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che a scatenare i sintomi sia stato del pesce avariato dal momento che, chi ha mangiato la carne, non ha accusato alcun malore.