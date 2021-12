Perché Massimo Ferrero è stato arrestato oggi, 6 dicembre 2021? I motivi del fermo

Perché Massimo Ferrero è stato arrestato oggi, 6 dicembre 2021, dalla Guardia di Finanza? Il presidente della Sampdoria è stato fermato nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto riporta La Repubblica, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere a Milano, mentre per altre 5 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra queste anche la figlia del patron blucerchiato Vanessa e il nipote Giorgio. Perquisizioni in varie regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Chi è

Massimo Ferrero (Roma, 5 agosto 1951) è un produttore cinematografico, imprenditore, dirigente sportivo ed ex attore italiano, presidente della Sampdoria. Ferrero nasce a Roma, nel quartiere popolare di Testaccio. La nonna paterna è una soubrette dell’Ambra Jovinelli e recita con Macario, il padre e suo fratello sono autisti di autobus, mentre la madre ha un banco ambulante nel mercato a piazza Vittorio all’Esquilino. Poco studioso, da ragazzino spesso si reca di nascosto a Cinecittà con Giuliano Gemma. Qui fa la sua prima comparsa nel 1958. Nel frattempo trascorre sei mesi in carcere minorile, riferendo che la reale motivazione fossero le avance verso la figlia di una guardia. A diciotto anni inizia la carriera nello spettacolo e percorre un lungo iter, da factotum ad autista, sino a ricoprire il ruolo di direttore di produzione (dal 1974 al 1983) in film come A mezzanotte va la ronda del piacere e altri. Nel 1983 raggiunge la qualifica di organizzatore generale prima e produttore esecutivo successivamente (dal 1983 al 1998) in film come Ultrà di Ricky Tognazzi ed altri, nel quale interpreta anche un piccolo cameo. Altro cameo nel film Camerieri del 1995 nel quale impersona Sem, il venditore di un levriero. Massimo Ferrero, arrestato oggi – 6 dicembre 2021 – è soprannominato Er Viperetta. Lo stesso Ferrero nel suo libro autobiografico ha raccontato che il primo a dargli questo soprannome fu un costumista gay che, rivelatosi masochista, godeva delle botte che Ferrero gli dava reagendo alle sue avance. Dal 2014 è presidente della Sampdoria.