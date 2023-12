Mario Giordano attacca Chiara Ferragni: “Sembrava Madre Teresa, invece era un piranha”

Mario Giordano attacca Chiara Ferragni: “Sembrava Madre Teresa”

Chiara Ferragni ancora sotto attacco per il caso del pandoro Balocco: questa volta è il giornalista Mario Giordano ad essersi scagliato contro l’influencer sulle pagine de La Verità.

“Sembrava Madre Teresa in versione via Montenapoleone. Invece era un piranha. Contrordine, compagni follower: non è vero che Chiara Ferragni aiutava i bambini malati di cancro – ha scritto – non è vero che pubblicizzava pandoro Balocco per far crescere le donazioni, non è vero che faceva aumentare le vendite per finanziare l’ospedale infantile. E soprattutto non è vero che contribuiva personalmente al progetto di solidarietà”.

Il conduttore di Fuori dal Coro, poi, ha spiegato: “A dirla tutta lei non ci ha messo una lira. Ma in compenso ha incassato i milione di euro. Dice l’autorità che ‘hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando un pandoro griffato Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino’. Invece non era così. Il prezzo di vendita del pandoro con la griffe Ferragni, infatti, era quasi triplicato, da 3,68 a 9,37 euro, ma nessuno dei soldi incassati da quelle vendite è finito davvero ad aiutare i bambini malati”.