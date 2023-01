Le nuove rivelazioni di Mario Baiardo su Matteo Messina Denaro

Dopo aver “profetizzato” il suo arresto, Mario Baiardo è tornato a parlare di Matteo Messina Denaro rivelando, tra le altre cose, che il boss di Cosa Nostra è orma in fin di vita.

Ospite di Non è l’Arena nella puntata in onda su La7 nella serata di domenica 22 gennaio, l’ex uomo di fiducia dei boss Graviano ha dichiarato a proposito della sua “profezia“: “Le profezie vorrei farle in un altro ambito, queste non sono profezie. Sono cose delicate, serie”.

Alla domanda del conduttore Massimo Giletti su chi fosse la fonte che gli aveva rivelato l’arresto imminente di Messina Denaro, Baiardo ha risposto: “Non posso dirlo in televisione”.

“Non ci sono solo i Graviano, ci sono anche altre persone. Non parlo per bocca dei Graviano…” ha aggiunto l’uomo nel corso della trasmissione.

“Matteo Messina Denaro, Totò Riina, Bernardo Provenzano dove sono stati arrestati? Tutti e tre in Sicilia, mentre i fratelli Graviano sono stati arrestati a Milano, c’è qualcosa che non torna. I fratelli si stavano rifacendo un’altra vita. I pentiti non possono continuare a inventarsi le barzellette. Se i Graviano dovevano continuare a delinquere, sarebbero rimasti a Brancaccio” ha dichiarato ancora Baiardo.

E su Messina Denaro aggiunge: “Spiace per questa persona, ma penso che non ne abbia per molto, altrimenti non succedeva quello che è successo”.

Incalzato da Massimo Giletti su come facesse a sapere della malattia che ha colpito l’ex latitante, Baiardo ha risposto: “La mia fonte arriva dall’ambito palermitano, non dai Graviano”.