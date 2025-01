Maria Rosaria Boccia è incinta? L’imprenditrice di Pompei – protagonista dello scandalo che, circa cinque mesi fa, ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – è stata fotografata con il pancione in bella vista dal settimanale Oggi.

Il giornale, edito da Rcs, ha provato a contattare la donna e il suo avvocato Francesco Di Deco, ma nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni. “È un periodo in cui ho bisogno di tranquillità e serenità”, ha scritto lei in un messaggio indirizzato al settimanale.

Oggi riferisce di aver sottoposto le immagini a un noto ginecologo milanese, secondo cui – a giudicare dalla pancia – il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio del 2024. Secondo quanto ricostruito da entrambi, Sangiuliano e Boccia si sono frequentati tra maggio e luglio dello scorso anno.

La donna risulta attualmente indagata dalla Procura di Roma per minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate: l’inchiesta è partita in seguito a una denuncia presentata dall’ex ministro pochi giorni dopo le dimissioni.

Nella denuncia Sangiuliano riferisce che Boccia gli aveva fatto intendere di essere incinta di lui. Lo scorso 20 settembre il quotidiano La Verità ha pubblicati alcuni messaggi tra i due contenuti negli atti dell’inchiesta [LEGGI ANCHE: Il giallo della gravidanza e quella lite violenta: cosa emerge dalle chat Sangiuliano-Boccia].

Agli inizi di agosto l’allora ministro le domanda: “Sei incinta?”. L’imprenditrice non risponde, ma dice di essere “disposta ad andare anche all’estero”. “Non farò nulla di nulla”, insiste Sangiuliano. E Boccia replica: “Allora firma”. “Ma che devo firmare?”, chiede lui. “Che starai lontano e che non farai mai nulla”, risponde lei. E il ministro: “Non firmo nulla perché lo faccio a prescindere. Cioè ti starò lontanissimo”. Il 2 agosto Sangiuliano scrive: “Sono arrivato al punto di non farmi problemi se tu fossi incinta di me, anzi sarei stato felicissimo”. Una settimana dopo lei scandisce: “Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai nel rispetto di tuo figlio”. Poche settimane dopo la querelle tra i due diventa pubblica, fino alle dimissioni del ministro.

Sangiuliano aveva designato Boccia come sua consigliera personale per i grandi eventi (a titolo gratuito). Poi però il ministro aveva bloccato l’iter di nomina, scatenando l’ira della donna. Secondo la versione di Sangiuliano, la nomina sarebbe stata ritirata per il rischio che si configurasse un conflitto d’interessi con l’attività imprenditoriale di Boccia. L’altra ipotesi in campo – sebbene mai espressamente sostenuta da nessuno dei due protagonisti – è che tutto sia stato bloccato a causa dell’inopportunità data dal legame “affettivo” che si era instaurato tra loro.

