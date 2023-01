Manduria, macabra scoperta al cimitero: ladri profanano una tomba per rubare denti d’oro a un defunto

Macabra scoperta nel cimitero di Manduria, in provincia di Taranto: alcuni ladri hanno aperto una celletta ossario per portare via la mascella inferiore di un uomo morto circa 30 anni fa: vi erano attaccati due molari d’oro, il “bottino” che i malviventi avevano messo nel mirino.

I familiari del defunto hanno fatto la scoperta quando sono andati a trovarlo la scorsa domenica: hanno notato che la lastra che chiudeva la tomba era stata danneggiata, il marmo che chiudeva il loculo ossario era sparito.

Ieri c’è stata un’ispezione degli addetti del cimitero, che hanno confermato l’ipotesi inizialmente trapelata. Venti giorni fa il corpo era stato estumulato e i resti messi in apposite urne che lo stesso personale dell’impresa che gestisce i servizi cimiteriali per conto del comune aveva provveduto a deporre nella parte più bassa della tomba.

Tra sabato e domenica i profanatori si sono introdotti nella fossa laterale alla tomba profonda un paio di metri ed hanno abbattuto i tufi che chiudevano l’intercapedine.

L’errore è stato lasciare aperta la botola che ha evidenziato l’effrazione. La vicenda ha generato ulteriore dolore ai familiari che ieri mattina si sono recati negli uffici della Polizia di Stato di Manduria per presentare denuncia contro ignoti.