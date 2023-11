Mamma di 27 anni arrestata per doppio infanticidio: “Ha soffocato i figli di 4 e 2 mesi”

Arrestata con l’accusa di doppio infanticidio, ovvero per aver ucciso – secondo la procura – soffocandoli i suoi due figli, una bambina di 4 mesi e un maschietto di due mesi. Per questo oggi una mamma 27enne è stata arrestata a Padrengo, in provincia di Bergamo. A far partire le indagini, scrive il Corriere della Sera, il sospetto nato dopo la morte del figlio maggiore, avvenuta il 25 ottobre 2022: era passato appena un anno dalla scomparsa della sorellina di 4 mesi, un decesso catalogato come morte in culla provocata da un rigurgito. In entrambi i casi, al momento della tragedia la giovane mamma si trovava sola in casa con i bambini e aveva chiamato i soccorsi, arrivati quando ormai non c’era più nulla da fare.

Una coincidenza poco credibile, per gli investigatori. L’autopsia sul corpicino del piccolo ha fatto decidere per la riesumazione del cadavere della prima bambina: da qui la decisione di contestare alla donna – una 27enne di origini indiane che da piccola era stata adottata da una famiglia bergamasca – l’accusa di duplice infanticidio.