Maltempo in Toscana, i morti salgano a sette. Danni per 300 milioni

In Toscana le vittime causate dal maltempo che si sta abbattendo sulla regione in questi giorni salgono a sette. È stato ritrovato morto in mattinata il 69enne disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio, tra i comuni del fiorentino più colpiti. E proprio in Toscana hanno fatto un punto il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Eugenio Giani.

“Si sta lavorando cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità – ha detto Curcio -, c’è un tema di meteo che andrà a peggiorare anche oggi quindi dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone”. “Oggi stesso abbiamo più di 1.000 volontari che stanno lavorando, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale, quindi i mezzi ci sono – ha aggiunto -. Il tema vero è l’impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento per sapere bene come si impiegano i mezzi. Ci vuole il coordinamento del sindaco che stabilisca un po’ le priorità, su questo il livello nazionale è disponibile a mobilitare ulteriori risorse”.

Come prima stima dei danni “ragiono sui 300 milioni tra pubblico e privato ma è una stima assolutamente parziale, è una stima che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato”, ha spiegato il governatore Giani. “L’acqua si sta ritirando ma a Seano ci sono ancora un migliaio di persone isolate a cui vanno portato cibo e viveri – ha spiegato il sindaco di Carmignano (Prato), Edoardo Prestanti -. Si possono raggiungere solo con gommoni, mezzi anfibi”.

Fino a stamani 2.500 gli interventi dei vigili del Fuoco fatti in Toscana, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. “Il numero degli sfollati è ancora di 300 persone, ma devo dirvi che il problema non è tanto dello sfollato nell’immediato. Molte delle persone oggi sono in casa senza luce, acqua, a me preoccupa”, ha detto Giani. Sul tema delle evacuazioni preventive, ha spiegato Giani, “lavoreremo attraverso una valutazione che è di buon senso e molto in contatto con i sindaci”.