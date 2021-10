Pesante nubifragio si abbatte su Catania: un morto, strade inondate e blackout

Un violento nubifragio si è abbattuto su Catania e in provincia provocando un morto. Le piogge violente hanno causato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, alcune strade sono state sommerse e a Gravina di Catania un uomo di 53 anni è annegato dentro la sua auto rimasta impantanata. Sul posto sono intervenuti inutilmente vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. Le zone maggiormente colpite sono quelle a Sud del capoluogo etneo.

A Catania l’acqua ha inondato il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Garibaldi, lo storico mercato della Pescheria e anche piazza Duomo. L’acqua è entrata nei negozi e centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati. Un guasto alla linea elettrica hanno provocato un vasto blackout che ha colpito anche il municipio. Piove dentro i locali del Tribunale.

Anche in provincia la situazione si fa preoccupante. A Misterbianco, a causa di una frana, quattro famiglie sono state evacuate. Allagamenti si sono verificati nei pressi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania dove si registrano pesanti disagi sui voli in partenza e in arrivo. L’esondazione del fiume Simeto ha provocato la chiusura della statale 114 e della 194 in direzione Siracusa.