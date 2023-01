Maltempo e neve: allerta gialla in 9 regioni. Scuole chiuse e condizioni in peggioramento

Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria.

Pioggia, freddo e neve: il maltempo non mollerà la presa in Italia nella settimana appena cominciata.

Sono infatti in arrivo correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa “e ciò determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre regioni”. Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ‘iLMeteo.it’.

L’arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa, quasi senza soluzione di continuità, determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte regioni e nella giornata di oggi è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

La neve caduta copiosa nelle ultime ore sta causando disagi in molte zone del Paese. Nevica a Bologna e precipitazioni molto intense stanno interessando l’Appennino romagnolo. Diversi Comuni dell’entroterra riminese hanno deciso di lasciare chiuse le scuole oggi: Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello. Allerta gialla, inoltre, per valanghe sull’Appennino emiliano centrale e sui rilievi romagnoli.

Imbiancato anche il Centro. In Umbria, Norcia, Cascia, Preci e tutti gli altri borghi della Valnerina a valle dell’Appennino umbro sono sotto 40 centimetri di neve. I Comuni di Norcia e Cascia stamattina hanno chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della difficile situazione sulle strade. Ma la neve in Umbria sta cadendo anche a quote basse, come a Foligno e Spoleto, che oggi si sono risvegliate imbiancate. Così come Gubbio e Terni.

Intense piogge, forti raffiche di vento e mare molto mosso, stanno causando danni e criticità diffuse in varie zone delle Marche. ‘Rispettata’ l’allerta arancione. Nell’hinterland di Pesaro Urbino e di Ascoli Piceno, in particolare ad Arquata del Tronto, si segnalano anche abbondanti nevicate. A Senigallia, colpita dall’alluvione dei fiumi Misa e Nevola lo scorso settembre, il Misa a Bettolelle “è arrivato ai 3 metri superando i livelli di guardia” e dunque l’amministrazione invita a “salire ai piani alti”

In Campania, il perdurare di condizioni meteorologiche avverse, che ha determinato l’emanazione di un’allerta gialla, comporterà l’ennesima giornata lontano dalle abitazioni per i 400 cittadini di Casamicciola che abitano in zone a richio idrogeologico. L’evacuazione per loro in pratica è iniziata martedì.

Forti precipitazioni stanno colpendo l’Abruzzo. Anche oggi, come accaduto sabato scorso, chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel comune dell’Aquila. L’invito del sindaco Pierluigi Biondi è a mettersi in macchina “solo se strettamente necessario”.

In Molise, a causa del meteo, i sindaci di una decina di piccoli comuni (tra cui Casacalenda, Riccia, Trivento, Ripalimosani, Montorio, Oratino e Cercemaggiore) hanno deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi. Si rientra in classe, invece, a Campobasso, dove nel fine settimana tutti gli accessi agli istituti scolastici sono stati liberati dalla neve.

Stessa situazione in Puglia, dove nella notte si sono imbiancati alcuni paesi più in altura come Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico. Scuole chiuse a Monteleone, borgo con l’altitudine maggiore della regione, e a Faeto. Nevica da ore anche sulla Basilicata.