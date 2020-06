Durante le celebrazioni per la festa della Madonna della Pietà a Preci (in provincia di Perugia), la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha avuto un malore e si è accasciata a terra. Il fatto è avvenuto in diretta Facebook, mentre parlava il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini. A causare il malore forse un calo di pressione.

Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei colta da malore Posted by TuttOggi on Sunday, June 7, 2020

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 proveniente da Norcia che ha prestato le prime cure alla governatrice, per poi trasferirla all’ospedale di Spoleto. Tesei ha lasciato il borgo in barella, ma col viso sorridente e salutando la gente presente alla celebrazione. “Donatella Tesei sta bene, le sue condizioni non destano preoccupazione”: così la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, presente a Preci nel momento in cui la governatrice dell’Umbria ha accusato un leggero malore. “La presidente mi ha chiesto di rassicurare tutti sulle sue condizioni – ha aggiunto Alessandrini – si è trattato solo di uno sbalzo di pressione dovuto probabilmente al caldo”.

Leggi anche: Governatrice dell'Umbria a TPI: "Basta trattarci come la Lombardia. Ho dovuto chiamare Speranza"; 2. L'Umbria equiparata alla Lombardia: il paradosso dell'indice Rt e delle tabelle (fuorvianti) del Ministero

